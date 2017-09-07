Порошенко призывал Раду принять пенсионную реформу и развеял миф о кредитах МВФ

Президент Петр Порошенко призывает Верховную Раду выполнять программу Международного валютного фонда и принять пенсионную и здравоохранительную реформы.

Об этом он сказал в ежегодном послании к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

"Кроме таких важных реформ, как пенсионная, здравоохранения, образовательная, необходимы решения, способствующие привлечению инвестиций и экономическому росту темпами, которые позволят нам сокращать отставание от более развитых стран. Но как предпосылку следует удержать макроэкономическую стабильность. Выполнять программу МВФ, без которой Украина окажется крайне уязвимой - особенно с учетом того, что на 2019 приходится пик выплат по внешним обязательствам", - отметил Президент.

Он напомнил, что каждая копейка, которую Украина получила от МВФ, бережно хранится в золотовалютных резервах НБУ.

"Каждая копейка, которую Украина получила от МВФ, хочу развеять еще один миф, бережно хранится в золотовалютных резервах государства, они превышают 18 млрд долларов, хотя по состоянию на февраль 2015 сократились до 5 млрд долларов. Курс гривны после головокружительного падения в четырнадцатом - пятнадцатом годах держится относительно неизменным уже на протяжении почти двух лет. Практически завершено мучительный и масштабный процесс очистки системы от больных и опасных для всей системы банков. НБУ постепенно снимает временные административные ограничения. Новая концепция валютного регулирования, предложенная Нацбанком, выходит из либерального принципа "разрешено все, что прямо не запрещено"", - добавил Порошенко.

Как сообщали Українські Новини, профильный комитет социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Верховной Рады рассмотрел 2144 поправки к законопроекту о пенсионной реформе No6614.

Пенсионный фонд констатирует, что ресурс для повышения пенсий в текущем году уже сформирован.