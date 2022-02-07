Посадовий оклад системного адміністратора в Міністерстві молоді та спорту України складає 10 600 грн.

Станом на лютий 2022 року вакансія системного адміністратора є відкритою. Про це повідомив заступник Міністра молоді та спорту України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віталій Лавров.

«У нас одна ставка системного адміністратора. Наразі розширити штат неможливо. Тому ми залучаємо додаткову експертизу, щоб закрити ці завдання», – повідомив Лавров.

Разом із бонусами сума заплатні може сягнути близько 17 000 грн. Після вирахування податків спеціаліст отримає близько 12 000 - 13 000 грн.

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