Пострадавшие от кибератаки банки и компании: перечень

Стало известно, какие компании и ведомства пострадали от хакеров

Неизвестный компьютерный вирус, похожий на вирус-вымогатель WannaCry, атаковал десятки украинских компаний, банков и ведомств. ZN.UA приводит полный список субъектов, которые в большей или меньшей степени пострадали от кибератаки.

Компании

"Укрзализныця"

Аэропорт "Борисполь"

Аэропорт "Жуляны"

Эпицентр

Новая почта

ДТЭК

Укрэнерго

Киевэнерго

Сеть заправок ТНК

Сеть заправок WOG

ПCГ "Ковальская"

Киевводоканал

Киевский метрополитен

concert.ua

Lifecell

Киевстар

Vodafone Украина

ГП "Антонов"

ГП "Документ"

Банки

"Ощадбанк",

"Укрсоцбанк",

"Укргазбанк",

"ОТП Банк",

"ПИБ" (РФ)

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