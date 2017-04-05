Правительство одобрило пакет законопроектов по медицинской реформе

В среду, 5 апреля, Кабинет министров Украины одобрил пакет законопроектов относительно реформирования системы здравоохранения. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Основным является проект закона о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и обеспечения лекарственными средствами, рабочая группа в течение трех дней доработает документ для его передачи в парламент.

"Создать на три дня рабочую группу, пригласить коллег из парламента, чтобы все отработать с тем, чтобы направить в парламент максимально качественный документ и дальше сопровождать его утверждение", - отметил премьер-министр Владимир Гройсман.

Комментируя представленный пакет законопроектов, министр финансов Александр Данилюк отметил необходимость урегулирования вопроса финансирования университетских клиник и научно-исследовательских учреждений. "Этот пласт не предусмотрен законопроектом, а это важно, иначе будет двойное финансирование", - считает он.

Кроме того Данилюк акцентировал внимание на необходимости интеграции данных законопроектов в бюджетный процесс.

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк отметил, что данные вопросы в настоящее время уже отрабатываются.

"Относительно расчетов имеем проект изменений в государственный бюджет. Готовы подавать его на этот год и также (изменения - ИФ) будут готовы на следующий год", - сказал он.

Напомним, ключевой законопроект о государственных финансовых гарантиях в системе здравоохранения относительно предоставления медицинских услуг и обеспечения лекарственными средствами включает в себя такие элементы, как введение гарантированного пакета медицинских услуг, фиксированной оплаты за конкретную услугу, переход на международные клинические протоколы, возврат педиатрии на первичный уровень.

Как сообщал MIGnews.com.ua, накануне Супрун заявила, что прекращение импорта медикаментов из России в Украину не навредит украинским пациентам. "Мы провели анализ. Очень мало лекарств или медицинских изделий, которые производятся только в России и являются единственными в наличии в Украине на рынке", - заявила она.