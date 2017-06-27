Правоохранители арестовали имущество задержанных экс-налоговиков почти на 900 млн грн

Правоохранители по состоянию на 27 июня арестовали по решению судов недвижимое имущество и автомобили задержанных месяц назад во время антикоррупционной спецоперации бывших руководителей налоговых органов областного и районного уровней на сумму около 888,5млн грн.

Как сообщил прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко на брифинге во вторник в Киеве, наибольшая стоимость арестованного имущества - у бывшего руководителя Государственной налоговой инспекции (ГНИ) в Святошинском районе Киева: 20 квартир и других объектов имущества на общую сумму более 283,5 млн грн.

Кроме этого, недвижимость на сумму около 202 млн грн арестована у бывшего руководителя ГНИ Киева.

"Во время обыска у фигурантов найдено множество картин, старинных икон, оружия, дорогих часов, драгоценных металлов. В частности, у экс-главы ГНИ Киева в одном из домов выявлена и изъята целая картинная галерея, в частности, по предварительным данным, найден оригинал картины Айвазовского", - отметил прокурор.

Р.Кравченко также проинформировал, что на прошлой неделе и в минувший понедельник Апелляционный суд Киева рассмотрел восемь жалоб прокуратуры и адвокатов задержанных экс-налоговиков. В трех случаях суд оставил без изменения меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога. В двух случаях личное обязательство было изменено на арест и залог, еще в двух случаях меры пресечения были изменены на содержание под стражей с увеличением суммы залога.

Он, в частности, напомнил, что 26 июня Апелляционный суд оставил без изменений арест бывшего главы Государственной налоговой администрации в Харькове с возможностью внесения залога в сумме 100 млн грн, которую адвокаты просили снизить.

"Но, по официальным данным, в собственности бывшего налоговика и его семьи находится имущество общей стоимостью около 120 млн грн. В то же время совокупный доход семьи подозреваемого с 1998 года составлял почти 41,5 млн грн. Также наложен арест на девять объектов недвижимости, шесть автомобилей экс-руководителя Харьковской ГПА, которые оцениваются в 48 млн грн", - рассказал Р.Кравченко.

Он напомнил, что в рамках уголовного производства по факту создания преступной организации экс-президентом Украины Виктором Януковичем вместе с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко объявлены подозрения 45 лицам. Из них 17 находятся в розыске, 28 пребывают на территории Украины. Всем суд избрал меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога или просто в виде залога.

По состоянию на 27 июня девять фигурантов этого дела находятся под стражей, 18 внесли залог на общую сумму более 59 млн грн.