Прем'єр - міністр обговорив спільні проекти з керівництвом Світового банку

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів онлайн-зустріч з Керуючим директором Світового банку Акселем фон Тротсенбургом. Сторони обговорили питання щодо поглиблення й розширення подальшої співпраці, боротьби з коронавірусом, зокрема в контексті розширення доступу України до вакцин, а також про стан реалізації реформ в Україні.

Денис Шмигаль зазначив: Світовий банк є стратегічним та надійним партнером України.

"Сподіваюсь на продовження конструктивної співпраці між Україною та Світовим банком. Розраховуємо, що спільно зможемо напрацювати можливі механізми підтримки України у цей важкий період", - підкреслив Прем'єр- міністр України.

Окрім цього, Прем'єр-міністр України висловив вдячність Світовому банку за фінансування проектів, спрямованих на протидію пандемії коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема щодо фінансування закупівлі вакцин. "Ми вітаємо новий проект Світового банку "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні", в рамках якого передбачається виділення 90 млн доларів на боротьбу з пандемією", - зазначив Денис Шмигаль та додав, що забезпечення успішної вакцинації в Україні є одним із основних пріоритетів Уряду та Президента України.

Очільник Уряду наголосив, що незважаючи на пандемію, в Україні продовжують впроваджуватися реформи, що мають стати основою подальшого зростання економіки. Зокрема, зроблено вагомі кроки у напрямку реформи децентралізації, земельної реформи, продовжується робота у напрямку реформування антикорупційної інфраструктури, судової реформи, а також трансформації вугільних регіонів.

За словами Прем'єр-міністра, покращення інвестиційного клімату залишається для Уряду одним з найбільших пріоритетів. "Уряд України затвердив близько 100 пріоритетних інвестиційних проектів на період до 2023 року в енергетиці, інфраструктурі, переробній промисловості, туристичній та спортивній сферах тощо. Наша держава потребує довгострокових програм співпраці та інвестицій", - зазначив Денис Шмигаль.

Прем'єр-міністр України також нагадав, що минулого року в Україні було реалізовано чимало прикладів успішної малої та середньої приватизації, що є важливим індикатором того, що інвестувати в Україну вигідно та безпечно. За його словами, цього року очікується залучити до 12 млрд грн від продажу об'єктів великої приватизації.

Також Денис Шмигаль запевнив, що Уряд націлений на стійке відновлення з переходом до зеленої економіки та зацікавлений розширювати горизонти взаємовигідного співробітництва з міжнародними партнерами в енергетичній сфері. "Нашою стратегічною метою залишається пришвидшення роботи по приєднанню до енергосистеми ЄС ENTSO-E, яке заплановано на 2023 рік", - зазначив Прем'єр-міністр.

Очільник Уряду додав, що Україна вибрала собі стратегію "Європейського зеленого курсу": "Під моїм головуванням відновлено роботу міжвідомчої робочої групи з питань координації подолання наслідків зміни клімату в межах ініціативи Європейської Комісії "Європейський зелений курс".

Аксел фон Тротсенбург повідомив про готовність команди Світового банку надавати Україні консультативну та фінансову підтримку в рамках пріоритетних для Уряду проектів.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

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