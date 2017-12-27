Президент одобрил присоединение Украины к Агентству по возобновляемым источникам энергии

Президент Петр Порошенко подписал закон "О присоединении Украины к Уставу Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA)".

Верховная Рада приняла этот закон 5 декабря.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, членство Украины в Агентстве IRENA:

- позволит подавать заявки в фонд АDFD относительно получения льготных кредитов (пока бюджет фонда составляет 350 млн долларов, кредиты предоставляются на конкурсной основе под 1-2% на срок до 20 лет, включая 5- летний льготный период, при условии софинансирования 50/50);

- обеспечит возможность доступа ко всей имеющейся в Агентстве IRENA информации относительно использования возобновляемых источников энергии, результатам новейших исследований и передового опыта, а также прогрессивных механизмов финансирования развития альтернативной энергетики;

- будет способствовать налаживанию плодотворного сотрудничества между Украиной и развитыми государствами мира с целью развития альтернативной энергетики;

- создаст условия для привлечения экспертной помощи Агентства IRENA по улучшению нормативно-правовой базы Украины в сфере возобновляемой энергетики.

Напомним, что январе-июне в Украине построено 79 объектов альтернативной энергетики. Общие инвестиции в эти проекты превысили 210 миллионов евро.