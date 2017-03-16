"ПриватБанк" сообщил НБУ о необходимости докапитализации - Гонтарева

При этом глава НБУ не уточнила, о какой сумме идет речь.

Национализированный "ПриватБанк" направил письмо в Национальный банк Украины, в котором сообщил о необходимости докапитализации банка.

Об этом в ходе бизнес-форуме в Киеве сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.

"Набсовет банка обратился к нам относительно дополнительной докапитализации", - сказала глава НБУ, не уточнив, о какой сумме идет речь.

Как сообщал УНИАН, Кабмин на внеочередном заседании 18 декабря 2016 года принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк "ПриватБанк". Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.

Как подчеркивал министр финансов Александр Данилюк, "ПриватБанк" продолжит свою работу в обычном режиме. При этом он отмечал, что докапитализация банка пройдет в несколько этапов. Максимальная сумма докапитализации - 148 млрд грн, минимальная - 116 млрд грн.