"Приватбанк" запустив новий сервіс: готівку можно зняти не в банкоматі, а на касі магазинів

"ПриватБанк" запустив в Україні новий сервіс, який дозволяє отримати готівку під час оплати покупок банківською карткою на касі супермаркетів та інших торгових закладів без необхідності використовувати банкомати.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що скористатися послугою "Готівка на касі" можуть власники будь-якої дебетової картки "ПриватБанку" (зарплатної, студентської, соціальної картки) різних платіжних систем.

"Для того щоб отримати готівку на касі торгової точки, покупцеві необхідно лише оплатити товар банківською карткою та повідомити касиру про бажання зняти готівку. Максимальна сума видачі готівки на одну транзакцію становить 500 грн, незалежно від вартості покупки. Підтвердження такої операції на касі супроводжується введенням PIN-коду банківської картки користувача", - пояснюють у "Приваті".

Зараз отримати готівку з картки "ПриватБанку" вже можна у POS-терміналах 65 тисяч українських торгових точок, які підключено до сервісу "Готівка на касі". В установі обіцяють, що в подальшому новий сервіс охоплюватиме більш широку партнерську мережу.