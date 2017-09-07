Прокуратура хочет вернуть "Киевэнерго", "Киевгаз" и "Киевводоканал" общине

Прокуратура Киева подала иск в Хозяйственный суд столицы о возврате городу ранее принадлежащих ему 12,7% акций "Киевэнерго", 61% - "Киевгаза" и 67% - "Киевводоканала", которые ранее принадлежали городу.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Прокуратурой Киева в интересах государства подан в Хозсуд Киева иск о возврате территориальной общине столицы принадлежащих ей пакетов акций "Киевэнерго", "Киевгаза" и "Киевводоканала" стоимостью более 1 млрд грн", - сказал прокурор Киева Роман Говда на пресс-конференции.

Он напомнил, что 12,7% акций "Киевэнерго" в дальнейшем были переданы из уставного капитала "Киевэнергохолдинга" третьим юрлицам. На сегодня они находятся в собственности "ДТЭК Энерго".

По его словам, энергохолдинг "ДТЭК" в этом иске является добросовестным приобретателем акций, поскольку с момента их отчуждения прошло семь лет, ДТЭК их сконцентрировал только в 2014 году.

Говда также уточнил, что суд должен в ближайшие дни назначить дату рассмотрения иска, при этом прокуратура будет просить арестовать акции компаний в качестве обеспечительной меры.

Прокурор также уточнил, что должностные лица КГГА, которые этому содействовали, были признаны виновными по отдельному уголовному делу, но находятся на свободе по истечении 10-летнего срока его давности.

Акции "Киевэнерго" разделены на четыре пакета: 29% у DTEK ENERGY B.V. (Нидерланды), 25% у DTEK Holdings Limited (Кипр), 18,3% у ООО "ДТЭК ЭНЕРГО" (Украина), и 25% у Фонда государственного имущества Украины.

ДТЭК входит в состав финансово-промышленной группы СКМ, акционером которой является Ринат Ахметов.

Председателем правления "Киевгаза" является Сергей Горовой, зять лидера парламентской фракции "Оппозиционного блока" Юрия Бойко.

60% акций ПАО "Киевгаз" владеет ЗАО "Компания Киевэнергохолдинг", еще 28,5% принадлежит территориальной общине Киева.

61% акций "Компании Киевэнергохолдинг" принадлежит территориальной общине Киева, пакет 14% имеет кипрская компания Densec Limited, еще почти 25% владеет лондонская Artio Global Investors LTD, оформлена на Glentex finance limited неизвестной юрисдикции.

По неофициальным данным, "Киевэнергохолдинг" контролируется группой Игоря Кононенко, бизнес-партнера президента Петра Порошенко.