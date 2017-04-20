Прокуратура Крыма подала иск против российской авиакомпании на 10 млн гривен

20 апреля 2017, 13:12
 Экономика Источник: Левый берег

Прокуратура Крыма подала иск против российской авиакомпании за неоплату услуг по навигации над Черным морем.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Как установлено, российской авиакомпанией, вопреки требованиям Конвенции о международной гражданской авиации года, Многостороннему соглашению об уплате маршрутных сборов и Воздушному кодексу Украины, не уплачены средства за полученные аэронавигационные услуги в международном воздушном пространстве над Черным морем в пределах Симферопольского района полетной информации.

"Обеспечивая защиту интересов государства в судебном порядке, прокуратурой Автономной Республики Крым заявлен иск к компании-должнику, которая осуществляет ежедневные полеты на временно оккупированную территорию, о взыскании 354,4 тыс. евро, что составляет более 10 млн гривен", - отмечается в сообщении.

Название авиакомпании не указано.

Напомним, в связи с оккупацией Крыма Украина запретила полеты на полуостров с 12 марта 2014 года. Аналогичные запреты ввели Европейская организация по безопасности полетов (Eurocontrol) и Международная организация гражданской авиации (IKAO).

По состоянию на осень прошлого года Украина начислила российским авиакомпаниям штрафов на сумму 721,236 млн грн за полеты в оккупированный Крым. Однако взыскать эти деньги Госавиаслужба пока не смогла.

Источник: Левый берег
 
 
 