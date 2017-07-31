Рабинович: Левочкин купил виллу во Франции за деньги из офшоров

Бенефициар украинской коррупции Сергей Левочкин владеет элитной недвижимостью на Лазурном побережье Франции.

Об этом на свое странице в социальной сети Facebook сообщил народный депутат Украины Вадим Рабинович.

Вилла бывшего главы администрации президента Януковича находится во французском городке Сен Жан Кап Ферра, в бухте Средиземного моря, и оформлена на граждан Кипра через ряд фиктивных фирм, зарегистрированных в Люксембурге и Дании.

Согласно земельному кадастру города Сен Жан Кап Ферра, владения украинского политика Сергея Левочкина простираются на пять земельных участков, объединенных одним почтовым адресом.

Прежде чем попасть в собственность украинского политика, данная вилла принадлежала сначала семье, занимавшейся грузовыми перевозками, а после немецким бизнесменам, производившим оружие.

По мнению народного депутата Рабиновича, французская недвижимость Левочкина является не только воплощением мечтаний данного украинского политического деятеля, но и прекрасной возможностью проследить за движением незаконно полученных средств в оффшорных компаниях, а также задокументировать участие Левочкина в других, не менее резонансных делах.

По некоторым оценкам, стоимость данной недвижимости составляет не менее 40 млн евро.

Вадим Рабинович подчеркнул, что появившаяся в СМИ информация о покупке ним земельного участка на острове Сен-Мартен за 12 млн долл., является провокацией и ложью, распространенной пресс-службой Левочкина с целью дискредитации.

"Буквально несколько недель назад я обратился в правоохранительные органы Украины с просьбой дать мне ответ и расследовать наличие на самом престижном полуострове Франции в самом дорогом районе квартиры (дома, замка) народного депутата Украины Сергея Левочкина. Отправил им материалы, которые основаны на расследованиях журналиста Сергея Лещенко. В ответ, боясь расследования, господин Лёвочкин слепил эту нелепую фальшивку о "покупке мною острова", считая, что он этим прикрылся", - написал на своей странице Вадим Рабинович.

Политик также отметил, что все имеющиеся у него материалы по поводу французской недвижимости Левочкина направлены в НАБУ и Службу безопасности Украины.