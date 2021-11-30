РФ не веде переговорів про продовження транзиту газу після 2024 року - Вітренко

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що Росія може не продовжити угоду про транзит газу до Європейського союзу після 2024 року.

Про це він заявив у коментарі агентству Reuters, передає Укрінформ.

"Немає нічого, навіть натяку, ніяких офіційних чи неофіційних переговорів... Ми обговорюємо це з американцями та з німцями, що всі ми хочемо продовження транзиту, але росіяни не хочуть починати ці дискусії", - заявив Вітренко.

За його словами, якщо угоду не продовжать, то залежність від "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2" посилить контроль Росії над постачанням газу в Європу і зробить ЄС більш вразливим до політично мотивованих перебоїв і стрибків цін.

Очільник "Нафтогазу" також наголосив, що долучення України до процесу сертифікації "Північного потоку-2" не дає їй жодних повноважень зупиняти остаточну сертифікацію.

"Немає жодного права вето", - сказав він.

Федеральне мережеве агентство Німеччини 16 листопада зупинило процес сертифікації "Північного потоку-2".

Напередодні до процесу сертифікації були допущені НАК "Нафтогаз України" та оператор української ГТС.

