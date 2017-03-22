Россия ежедневно присваивает более 10 тысяч тонн украинского угля - СМИ

За период с 1 по 20 марта 2017 года украинско-российскую границу пересекло более 3,4 тыс. полувагонов с углем.

Об этом свидетельствуют статистические данные РЖД, которые имеются в распоряжении "Экономической правды".

Согласно данным, за две декады марта по неконтролируемой украинским правительством территории Донецкой и Луганской областей в Россию было отправлено 3,4 тыс. полувагонов с углем.

Таким образом, на территорию России было вывезено более 230 тыс. т антрацита (более 10 тыс. т за сутки), что в пересчете на официальную внутригосударственную цену (1730 грн/т) эквивалентно 400 млн грн.

С неконтролируемых территорий вагоны направляются в РФ через две железнодорожные станции - Гуково и Успенская, которые с украинской стороны закрыты еще с 2015 года.

На станцию Гуково было отправлено более 2,8 тыс. вагонов, на станцию Успенская - более 500 единиц, пишет издание.

Среднесуточная загрузка за первые 14 дней марта по обеим станциям составляла 152 вагона в сутки, 15-20 марта - уже более 210 вагонов.

Как известно, именно 15 марта компания ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова заявила о захвате боевиками "ДНР" и "ЛНР" всех активов "ДТЭК Энерго" на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.

Таким образом, после того, как боевики захватили угольные активы ДТЭК, количество вагонов увеличилось на 60 единиц.

Крупнейшим отправителем, по статистическим данным, является российская компания "РЖД Логистика" - она отправила свыше 2 тысяч вагонов. На втором и третьем местах - "Южтранс" и "Федеральная грузовая компания" соответственно.

Среди компаний-отправителей украинского угля также "СУЭК", которая является крупнейшим производителем угля в России.

15 марта Президент Петр Порошенко сообщил, что пробные эшелоны с украинским углем с оккупированных территорий уже пошли в Российскую Федерацию.

За день до этого главарь "ДНР" Александр Захарченко также заявил об отправке "пробной" партии угля в РФ.

Со своей стороны, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверял, что не имеет информации о поставке угля из оккупированного Донбасса в Россию.