Розвиток національного виробництва є пріоритетом для уряду - Шмигаль

Розвиток національного виробництва та забезпечення чесних правил на ринку є пріоритетом для уряду.

Як передає Укрінформ, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Телеграмі після відвідування "Чернігівського автозаводу".

"Розвиток національного виробництва - це стратегія уряду. Забезпечення чесних правил на ринку й доступ до дешевих фінансових ресурсів допоможе таким підприємствам нарощувати свої потужності", - зазначив Шмигаль.

За його словами, в Україні є власні підприємства з виробництва сучасного й комфортного транспорту. "Підприємство має повний власний технологічний цикл виробництва та випускає автобуси, тролейбуси, вантажні автомобілі й трамваї. Зокрема, завод запровадив випуск нової експериментальної моделі автобуса з дотриманням екологічних норм Євро 6, що отримав європейський сертифікат", - додав глава уряду про "Чернігівський автозавод".

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перебуває у Чернігівській область з робочою поїздкою.

