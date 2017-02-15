Руководство Roshen принимало решение о закрытии Липецкой фабрики без согласования с трастом

Решение закрыть Липецкую кондитерскую фабрику принимал менеджмент корпорации Roshen, а не траст, в управлении которого находится компания, сообщил президент корпорации Roshen Вячеслав Москалевский

"Я их (траст) уведомил (о закрытии фабрики) и все. Это было решение менеджмента", - сказал Вячеслав Москалевский в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Москалевского, также решением менеджмента было 20 лет тому назад начать бизнес в России.

"Запуск Липецкой фабрики всегда был инициативой менеджмента. Порошенко был там всего один раз в жизни - 4 февраля 2014 года - и то, только потому, что он мне лично обещал туда приехать. Производство наших конфет никогда не было связано с политической карьерой Петра Алексеевича", - отметил президент корпорации.

Он также уточнил, что ранее Roshen также рассматривал возможность приобретения фабрики в Орле, но выбор был сделан в пользу Липецка.

По мнению руководителя компании, причины закрытия фабрики в России - не только экономические, но и политические.

"Когда сам Путин на пресс-конференции начал обсуждать прибыльность фабрики и т.д., я понял, что она для него - козырь в политической игре, который можно эксплуатировать постоянно. А для этого он намерен держать ее в заложниках (системно продлевать арест на имущество - ИФ), чтобы мы ее никак не могли продать", - подчеркнул В.Москалевский.

Он добавил, что за период работы фабрики в России дивиденды от ее деятельности заводились в Украину.

"Я до сих пор считаю, что те деньги, которые мы завели в Украину в виде налогов и дивидендов из России, - это лучше, чем ноль. После 18 лет, которые я потратил на эту фабрику, да, мне понадобилось два года для того, чтобы сжечь то, что я создал. Но главное я понял: в должности Иуды мы находиться не будем", - пояснил президент Roshen.

По его прогнозам, с 1 апреля фабрика прекратит производить продукцию и приблизительно до 1 июня завершит ее реализацию. Логистический центр в России также прекратит работу.

Как сообщалось ранее, Roshen объявил о предстоящей остановке работы фабрики в Липецке. Около 700 человек были уведомлены о предстоящем увольнении.

Между тем, в настоящее время в производстве Арбитражного суда Липецкой области рассматриваются четыре дела по проверкам АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен", два - по ООО "Рошен".

Адвокаты украинской корпорации не согласны с арестом имущества АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" стоимостью 2 млрд рублей (такое решение было принято Главным следственным управлением СК РФ на основании постановления Басманного районного суда Москвы).

Корпорация Roshen, один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий, включает Киевскую, Мариупольскую (сейчас находится на стадии ликвидации), Кременчугскую и две Винницкие кондитерские фабрики, Винницкий молочный завод "Рошен", а также Липецкую фабрику "Рошен", Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия).

В январе 2016 года был подписан договор, по которому Петр Порошенко передал свою 85%-ю долю в корпорации в независимый слепой траст (blind trust) компании Rothschild Trust. Банк-управитель траста имеет также четырехлетнюю доверенность на переговоры о продаже активов. Президенту корпорации Roshen Вячеславу Москалевскому принадлежит 13% через инвестфонд "Кондитеринвест", а еще четырем менеджерам - по 0,5%.