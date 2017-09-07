С Украины сняли претензии по Киотскому протоколу - министр экологии

Претензии к Украине о невыполнении Киотского протокола сняты.

Об этом 7 сентября сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак на своей странице в Facebook.

"Украина вышла из невыполнения по Киотскому протоколу. Такое решение принято на заседании Комитета по соблюдению Киотского протокола, состоявшемся в Бонне", - написал министр.

Он напомнил, что в 2016 году Комитет по соблюдению Киотского протокола секретариата Рамочной Конвенции ООН по изменению климата принял решение о невыполнении Украиной в полном объеме требований отчетности по своим обязательствам по Киотскому протоколу.

По мнению министра, это произошло потому, что в августе 2015 года был отключен Национальный электронный реестр антропогенных выбросов и абсорбции парниковых газов Украины.

После проведенной Украиной работы были завершены все мероприятия, указанные в плане по обеспечению соответствия требованиям Киотского протокола - в частности, Украина выполниа обязательства по первому периоду действия протокола.

"Комитет по соблюдению Киотского протокола показал, что вопрос относительно соответствия Украины требованиям Киотского протокола закрыт", - отметил Семерак.

Напомним, ранее сообщалось, прокуроры САП завершили расследование по факту покушения на завладение государственными средствами, выделенными Украине на основании Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата.