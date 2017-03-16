Санкции против российских банков: появилась реакция Кремля

Российское руководство обеспокоено введением со стороны Украины санкций в отношении пяти банков с российским государственным капиталом.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает "Коммерсант".

"В экономическом плане Украина перестает быть для иностранных и международных инвесторов надежным местом и предсказуемым местом, куда можно вкладывать деньги и где можно присутствовать в качестве субъекта экономической жизни", - сказал Песков.

По его мнению, введение санкций против российских финансовых учреждений противоречит международному праву. Песков также пообещал, что РФ будет поддерживать и защищать всеми доступными законными средствами интересы российских банков в Украине.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", Совет национальной безопасности и обороны на своем заседании 15 марта поручил Службе безопасности Украины и Национальному банку Украины подготовить предложения по введению санкций в отношении "дочек" государственных банков РФ.

15 марта президент Петр Порошенко ввел в действие данное решение СНБО.