Саудовская Аравия сообщила о предварительной договоренности по продлению соглашения ОПЕК

Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалих заявил, что страны-производители нефти предварительно достигли договоренности по продлению соглашения о сокращении нефтедобычи. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Есть предварительная договоренность, но не со всеми государствами, о продолжении действия соглашения о сокращении нефтедобычи», — сказал аль-Фалих.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо сообщил, что нефтедобывающие страны близки к моменту восстановления баланса на рынке нефти.