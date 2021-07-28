Середня зарплата за рік збільшилася майже на 24% - Держстат

Середня номінальна зарплата українців за червень 2021 року була на 23,6% більшою за ту, яку вони отримали за червень 2020 року, і становила 14 313 грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у червні 2021 року становила 14 313 грн, що у 2,4 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6 000 грн). Порівняно із травнем 2021 року розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 6,0%, а за останні 12 місяців (відносно червня 2020 року) - на 23,6%.

Найбільша середня номінальна зарплата за червень 2021 року була у галузі інформації та телекомунікацій - в середньому 26 197 грн (на 38,4% більше, ніж за червень 2020 року). На другому місці за цим показником - сфера фінансової та страхової діяльності (22 691 грн, на 17,4% більше); на третьому - державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування (19 868 грн, на 21,3% більше).

Найменші середні номінальні зарплати за червень 2021 року були у сферах тимчасового розміщування й організації харчування (8 922 грн, на 71,3% більше, ніж за червень 2020 року); адміністративного та допоміжного обслуговування (11 034 грн, на 17,0% більше); операцій з нерухомим майном (11 208 грн, на 27,6% більше).

Як повідомлялося, за даними Держстату, середня номінальна зарплата за червень 2020 року становила по Україні 11 579 грн, що на 7,4% більше, ніж за червень 2019 року.