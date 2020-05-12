Шмигаль оцінив ймовірність дефолту в Україні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що світова економічна криза, спричинена пандемією коронавірусу, не призведе до дефолту України. Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt напередодні онлайн переговорів з канцлером ФРГ Ангелою Меркель.

За словами глави Кабміну, немає ніяких причин для неплатоспроможності нашої держави.

"Зараз ситуація не критична. Наш дефіцит поточного рахунку в березні склав 389 млн доларів проти 526 млн доларів роком раніше. А з валютними резервами в 25,7 мільярда доларів ми знаходимося в кращому становищі. У нас також є приблизно 2,3 мільярда доларів на казначейських рахунках. Таким чином, ми входимо в кризу більш стабільно, ніж у попередні часи", - вважає він.

Шмигаль зазначив, що переговори з МВФ є одним із самих важливих питань.

"Ми знаходимося на останньому етапі надання кредиту в розмірі 5 млрд доларів від МВФ строком на 18 місяців. Це особливо важливо, так як це створює довіру в Україні ", - розповів прем'єр.

Він заявив, що сподівається на підтримку Німеччини у переговорах зі Світовим банком, ЄБРР, ЄІБ та Комісією ЄС, яка в квітні схвалила виділення 1,4 млрд євро.

Як раніше повідомлялося, Міжнародний валютний фонд відмовився обговорювати з Україною програму розширеного фінансування EFF і перейшов до погодження короткострокової програми standby через ситуацію у світі, яку спровокувала пандемія COVID-19.