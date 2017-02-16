СНБО поручил Кабмину разработать и принять новую энергетическую стратегию

Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров разработать и принять новую энергетическую стратегию Украины и создать резерв энергетического угля. Соответствующее решение опубликовано на сайте СНБО, передает УНН.

"Рассмотрев сложившуюся ситуацию в энергетической сфере Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил: Обратить внимание Кабинета министров Украины на невыполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 ноября 2014 года ... относительно: усиления контроля за перемещением товаров из отдельных территорий в районе проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях ", - говорится в решении СНБО.

Кроме того, правительство должно разработать проект реконструкции энергоблоков ТЭЦ на которых используется уголь антрацитовой группы, для обеспечения применения ими угля газовой группы отечественной добычи.

Также, согласно решению СНБО, Кабмин должен диверсифицировать источники поставок угля в Украине и создать резерв энергетического угля и принять новую Энергетическую стратегию Украины.

Отметим, что Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие соответствующее решение, подписав указ No 37/2017 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 февраля 2017 года" О неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усиления защиты критической инфраструктуры ".

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.