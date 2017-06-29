Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой заработает 1 августа - посол

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой заработает 1 августа 2017 года согласно правительственной ноте Канады украинскому посольству, сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"Канада сделала свой подарок нам ко дню Конституции: мы получили правительственную ноту о завершении всех внутренних процедур для вступления в силу Соглашения о свободной торговле. У нас двойственное ощущение: финиш и старт - два в одном. Это исторический момент, который подытоживает колоссальный пласт работы наших дипломатов и политиков. Но это и начало гораздо более значимого этапа: время наполнять это Соглашение жизнью - контрактами, рабочими местами и инвестициями", - написал А.Шевченко на своей странице в Фейсбук.

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой было подписано в Киеве 11 июля 2016 года. Верховная Рада Украины ратифицировала его 14 марта 2017 года. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации 3 апреля 2017 года.

"Министерство иностранных дел, торговли и развития (Канады - ИФ) с удовольствием информирует Посольство Украины в Канаде о завершении внутренних процедур Канады, необходимых для вступления Соглашения в силу", - говорится в тексте ноты, опубликованной украинским посольством.

Согласно сообщению, Соглашение с 1 августа отменит 98% тарифов на украинские товары, экспортируемые в Канаду, для канадских товаров сразу отменяется 72% тарифов, а в течение 7 лет беспошлинный экспорт вырастет до 98%.

Кроме того, Соглашение взаимно открывает рынки государственных закупок.

Отдельные разделы Соглашения защищают электронную коммерцию и интеллектуальную собственность.

"В течение прошлого года Канада и Украина подписали Соглашение о свободной торговле, Соглашение об оборонном сотрудничестве. Канада также продлила на 2 года военную тренировочную миссию UNIFIER в Украине", - отмечается в сообщении, распространенном пресс-службой посольства.