Степанов: Ситуація в Україні дозволяє пом'якшити карантин з 11 травня

Ситуація з поширенням коронавірусу COVID-19 в Україні дозволяє з 11 травня пом'якшити карантин у нашій країні.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"З 11 травня ми будемо робити пом'якшення, тому що на сьогодні це дозволяє ситуація. І ці пом'якшення будуть засновані на тих даних, які у нас є. І ми будемо впевнені, що в майбутньому наші дії не погіршать ситуацію", - наголосив він.

Степанов зазначив, що карантинні обмеження дали можливість уникнути піку захворюваності в Україні.

"Ми пішли зовсім іншим шляхом, ніж європейські країни, такі як Іспанія, Італія… Ми розуміємо, що люди втомилися від карантину, і я ще раз хочу наголосити - ми кожного дня аналізуємо ситуацію і готуємо пом'якшення карантинних заходів вже з 11 травня" , - заявив очільник МОЗ.

Міністр додав, що рішення про пом'якшення карантину засновано "на думці фахівців, епідеміологів, наших вірусологів".

(На відео - з 2:50) В Україні станом на 1 травня зафіксовано 10 тисяч 861 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 455 нових випадків. Кабінет Міністрів запланував ослаблення карантинних обмежень з 11 травня. Після цієї дати в Україні введуть адаптивний карантин (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).

План прем'єр-міністра Дениса Шмигаль по виходу з карантину складається з 5 етапів. На першому з них (з 11 травня, якщо відсоток хворих буде зростати не більш ніж на 5 % 10 днів поспіль) планується відкриття парків, скверів, зон відпочинку; об'єктів індустрії краси; будуть дозволені тренування в командних видах спорту, торгівля непродовольчими товарами оптом і в роздріб; відновиться робота кав'ярень на винос.

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