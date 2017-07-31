Столичное метро перейдет на новые жетоны

С 1 августа Киевский метрополитен полностью переходит на синие жетоны. Зелеными жетонами старого образца можно будет пользоваться до конца суток, сообщила в эфире Телеканала "112 Украина" советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

По ее словам, зеленые жетоны будут действительны до конца суток понедельника, 31 июля, а со вторника зеленые жетоны можно будет обменять на синие.

"Обмен начинается завтра. Распоряжением Киевсовета предусмотрено, что обмен осуществляется либо пропорционально, или с доплатой. Обмен на деньги не предусмотрен. То есть, жетоны меняют только на жетоны", - отметила Макогон.

Она также сообщила, что обменять зеленые жетоны на синие можно до конца августа. Обмен будут проводить в сервисных центрах на четырех станциях - "Майдан Незалежности", "Дорогожичи", "Дарница" и "Политехнический институт".

Также Наталья Макогон напомнила, что жетоны выводятся из обращения и скоро перестанут продаваться в кассах. Вместо них будут введены билеты с QR-кодом.

Напомним, с 15 июля в киевском метро проезд подорожал до 5 гривен за поездку. В связи с этим руководство решило обменять зеленые жетоны на синие.