Суд отказал исполнительной службе во взыскании штрафа с "Газпрома"

Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал Государственной исполнительной службе Министерства юстиции Украины (ГИС) во взыскании с ЧАО "Газтранзит" дивидендов, полагающихся ПАО "Газпром", в счет уплаты штрафа Антимонопольного комитета Украины. Такое решение суд принял 17 июля 2017 года.

ГИС ранее выиграла разбирательство в Хозяйственном суде Киева: служба требовала взыскать 79,876 млн грн с "Газтранзит", транзитного предприятия, которое принадлежит российскому "Газпрому", украинскому "Нафтогазу" и турецким "Турусгаз" и "Трансбалкан".

Но Киевский апелляционный суд решил, что поскольку дивиденды еще не были выплачены "Газпрому", исполнительная служба не может взыскивать эти средства с "Газтранзита".

Свое решение суд объяснил тем, что штраф необходимо взыскать непосредственно с "Газпрома". Тогда как время выплаты дивидендов "Газтранзита" еще не наступило, на момент вынесения определения Хозяйственного суда. Поэтому на момент взыскания деньги принадлежали "Газтранзиту", а не "Газпрому".

Исполнительной службе отказано во взыскании и дело направлено обратно в Хозяйственный суд Киева.

АМКУ выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление положением на рынке транзита природного газа в Украине в период 2009 - 11 месяцев 2015 года.

Изначально штраф составлял свыше 85 млрд грн. Но "Газпром" не уплатил штраф в течении 2 месяцев, и АМКУ начислил 100% пеню. Суммарно "Газпром" должен заплатить 172 млрд грн.

Исполнительная служба обратилась в суд, чтобы взыскать с "Газпрома" штраф и Хозяйственный суд Киева разрешил взыскать 79,876 млн грн дивидендов "Газтранзита" в пользу АМКУ. Это решение 17 июля отменили в апелляции.

Ранее набсовет "Газтранзита", в который входят представители "Нафтогаза", решили направить 90% чистой прибыли на выплату дивидендов акционеров - 209,065 млн грн.

Исполнительная служба ранее арестовала счета представительства "Газпрома" в Украине и акции "Газтранзита", которыми владеют россияне (40,2174%). Однако, по состоянию на 17 мая 2017 года, на украинских счетах "Газпрома" обнаружилось всего 345 тыс. грн и $25,365 тыс. Этого могло бы хватить на погашение всего 0,00059 % от суммы штрафа.