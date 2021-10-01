Ціна на газ в Європі продовжує бити рекорди. Вже $1200 за тисячу кубів

У Європі продовжує зростати ціна на газ. Вартість листопадових ф'ючерсів 30 вересня становила рекордні $1200 за тисячу кубів. Це дані Лондонської біржі ICE.

Такі високі ціни на газ фіксують вперше в Європі. У ході торгів вартість листопадного ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах зросла до $1199,44 за 1 тисячу кубометрів або 100 євро за 1 МВт год. 1 жовтня вартість дещо знизилась до 95 євро.

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Рекордний ріст цін на газ у останні тижні пов'язаний з низькими запасами у сховищах та шантажу з боку Росії, яка відмовляється бронювати додаткові потужності українського транзиту.

Нагадаємо, що сьогодні російський "Газпром" почав постачати газ до Угорщини за довгостроковим контрактом в обхід України.

Минфин

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