У кого какиe пeнсии в Украинe?

Средний размер пенсионных выплат согласно закону о "О судоустройстве и статусе судей" по состоянию на 1 мая этого года составляет 23,7 тыс. грн, тогда как средний размер всех пенсионных выплаты в Украине на эту дату равен 1,88 тыс. грн, сообщает Пенсионный фонд Украины.

Согласно его презентации на Национальном совете реформ при президенте 16 июня, в тройке наиболее высоких средние пенсионные выплаты по закону "О статусе народного депутата" – 15,17 тыс. грн и по закону "О прокуратуре" – 9,9 тыс. грн.

Пенсионный фонд уточняет, что следом с большим отрывом идут пенсии по закону "О научной и научно-технической деятельности" – 3,72 тыс. грн.

Чуть меньше составляют средние пенсионные выплаты чернобыльцам – 3,54 тыс. грн, госслужащим – 3,41 тыс. грн и подпадающим под нормы закона "О государственной поддержке СМИ и социальной защите журналистов" – 3,45 тыс. грн.

Замыкают представленную Пенсионным фондом таблицу пенсии уволенным с военной службы – 2,77 тыс. грн и пенсии по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" – 1,73 тыс. грн и "О пенсионном обеспечении" – 1,35 тыс. грн.

ПФУ указывает, что пенсия свыше 10 тыс. грн на мая этого года была у 21,2 тыс. лиц, или 0,2% от всех пенсионеров. Еще 187 тыс., или 1,6% получали пенсии от 5 до 10 тыс. грн, и чуть больше – 227,8 тыс., или 1,9% – было пенсионеров с выплатами от 4 до 5 тыс. грн.

От 3 до 4 тыс. грн получали 626,3 тыс. человек, или 5,3% от общего числа пенсионеров, а от 2 до 3 тыс. грн – соответственно 1,463 млн, или 12,4%.

Наиболее массовыми были выплаты от 1,5 до 2 тыс. грн – 3,189 млн, или 27% и от 1,4 до 1,5 тыс. грн – 2,378 млн, или 20,2%.

Пенсии от 1,3 до 1,4 тыс. грн получали на май 1,974 млн человек, или 16,7% всех пенсионеров, от 1,2 до 1,3 тыс. грн – 935,1 тыс., или 7,9%, от 1 до 1,2 тыс. грн – 408,9 тыс., или 3,5%.

Наконец у 385,5 тыс. человек, или 3,3%, размер пенсии не дотягивал даже до 1 тыс. грн.

Пенсионнный фонд уточняет, что всего в стране на 1 мая этого года было 11 млн 745,88 тыс. пенсионеров, из которых пенсионеры по возрасту – 8 млн 971,26 тыс., по инвалидности – 1 млн 352,34 тыс., в связи с потерей кормильца – 577,33 тыс.

Пенсии военнослужащие получали 559,54 тыс. человек, за выслугу лет – 239,11 тыс., социальные пенсии – 93,13 тыс. человек, а пожизненное денежное содержание судей распространялось на 2,86 тыс. человек.

Согласно представленной статистике, в 2016 году среди тех, кому была назначена пенсия, стаж от 15 до 25 лет имели 24%, свыше 25% – 76%, а свыше 35 лет – 41,6%.