У Раді придумали, як вирішити проблему авто на єврономерах

Фінансовий комітет Верховної ради напрацював два законопроекти щодо вирішення проблеми нерозмитнених автомобілів на єврономерах.

Про це на брифінгу в понеділок, 15 лютого, після засідання фракції Слуга народу розповів заступник голови фінкомітету Олександр Ковальчук, повідомляє РБК-Україна.

Він зазначив, що законопроекти стосуються автомобілів на єврономерах, які завезли в Україну до 31 грудня 2020 року. У комітеті вирішили знизити вартість розмитнення до майже 1 000 євро.

"Буде коштувати в середньому 1 000 євро. Це залежить від трьох показників: вік автомобіля, тип двигуна і об'єм двигуна. Тобто вартість автомобіля більше в розрахунок не береться. Це разова акція? Так, але ми дуже хотіли б, щоб це остаточно вирішило проблему "евроблях", - сказав він.

Ковальчук додав, що комітет продовжить працювати в цьому напрямі, щоб знизити вартість розмитнення і для тих, хто буде ввозити "евробляхи" в майбутньому.

"Що стосується тих, хто ввозить зараз. Наша робоча група продовжить працювати з метою подолання корупційних схем, з метою наповнення бюджету та з метою зниження вартості розмитнення, але поступово", - сказав нардеп, пояснивши, що від цього страждатиме бюджет.

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