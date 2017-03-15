Убить паразита. Когда закроют Сбербанк России в Украине и кто за это заплатит

Сбербанк ввел временное ограничение на снятие наличных средств в размере 30 тыс. грн или эквивалента этой суммы в иностранной валюте через кассы банка в сутки на одного клиента

Между тем СНБОУ предоставил НБУ и СБУ сутки для внесения предложений о санкциях против банков с российским капиталом. "Национальному банку Украины, Службе безопасности Украины поручено проанализировать деятельность банковских учреждений Украины, в капитале которых есть доля государственных банков РФ, и в течение суток внести соответствующие предложения, в частности, о введении против них санкций", - заявил секретарь СНБО Александр Турчинов. Претензии к Сбербанку России

Информацию о том, что российский Сбербанк начал обслуживать граждан по паспортам ДНР/ЛНР, сообщило "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу финучреждения. Однако на сайте банка новости на эту тему нет. В Украине первым на это известие отреагировал министр внутренних дел Арсен Аваков и предложил Сбербанку "очистить пляж".

В украинской "дочке" Сбербанка поспешили разъяснить, что "банк работает в рамках правового поля страны и не принимает паспорта ДНР и ЛНР".

13 марта гражданский корпус "Азова" провел акцию у центрального отделения Сбербанка России на улице Владимирской в Киеве. Участники митинга принесли бетонные блоки и замуровали вход в учреждение в знак протеста против его работы в Украине. Что такое "русские" банки в Украине

Шесть крупных банков в Украине с российским капиталом, в частности:

ПАТ "Проминвестбанк",

ПАТ "Укрсоцбанк",

ПАТ "ВТБ Банк",

ПАТ "Альфа-Банк",

ПАТ "Сбербанк",

АТ "БМ Банк".

По данным НБУ, их суммарный капитал составляет более 40 млрд грн при общем капитале системы в 150 млрд грн, или 27% всего рынка. По неофициальным данным, свыше 40% Как работают

Банки с российским капиталом - чемпионы по размеру непокрытого убытка: из 171 млрд грн системной дыры, на них приходится 95 млрд грн, или 55%, а если взять группу иностранных банков и частный сектор, то 86 и 82% соответственно.

Рентабельность активов российских финучреждений колеблется от минус 1,5% до минус 32,3%.

Доля валютных кредитов, выданных российскими финучреждениями юридическим и физическим лицам, в структуре их кредитных портфелей значительно выше, чем по частному сектору банковской системы в целом.

100% рефинансирования НБУ, выданного и непогашенного иностранными банками, приходится на группу российский банков. Как выживают

За счет средств других украинских финучреждений. Российские банки забрали почти 50% общесистемного внутрибанковского кредита (72% в группе иностранных банков и 61% частного банковского сектора). Как это работает

Условно говоря, обычный банк с западным или украинским капиталом привлекает средства физических и юридических лиц на депозиты и размещает свободные остатки этих средств на рынке межбанковских кредитов, выдавая межбанковский кредит, например, условному банку с российским капиталом. По сути, банки без российских корней привлекают ресурсы у украинских предприятий и населения, а затем фондируют "российских братьев". Что делать со Сбербанком

Идеальный момент для определения стратегии отношений упущен в 2014-2016 гг., когда НБУ утверждал российским банкам планы докапитализации и разрешал зачислять в капитал кредиторскую задолженность перед "материнками".

Нужно было разрабатывать пошаговую стратегию относительно условий функционирования банков из страны-агрессора, включая возможность функционирования в Украине финучреждений, конечным бенефициаром которых является иностранное государство. Теперь все эти банки белые и пушистые, неукоснительно выполняющие действующие нормативы НБУ.

На сегодня нет законодательных путей быстрого выведения их с рынка.

Есть еще механизм национализации. Но для его применения нужно согласие собственников.

В случае национализации без их согласия собственников придется выплатить им справедливую цену за национализированный актив или уже материнская структура (Сбербанк России) обратится в международный суд. Украинская доля

Главный риск в случае закрытия украинского Сбербанка России - крупные потери вкладчиков.

5,1 млрд грн из 18,8 млрд грн - это деньги предприятий. Бизнес сможет вернуть их лишь в двух случаях: если государство впоследствии продаст новым инвесторам Сбербанк, который отберет у РФ, или если какие-то деньги останутся после ликвидации банка, но такого в украинской истории пока не было.

Вклады "маленьких украинцев" в Сбербанке - 11,4 млрд грн. Рассчитываться с вкладчиками придется Фонду гарантирования вкладов. Под выплаты такого масштаба нужны новые кредиты: либо у Минфина, либо у НБУ. ФГВФЛ на 2017 г. уже должен был порядка 70 млрд грн. В сухом остатке

В случае выведения с украинского рынка Сбербанка возникает вопрос, как быть с оставшимися банками с российским капиталом.

На всякий случай стоит понимать, что "маленькие украинцы" держат деньги еще в пяти банках с российским капиталом. Если выводить с рынка и их, то возмещать вкладчикам придется более 20 млрд грн.

Ситуация с банками с российским капиталом напоминает ту, в которой оказалось российское общество в марте 2014 г., - отобрать Крым у Украины очень хочется, но уже понятно, что стоить это будет чрезвычайно дорого. Но когда речь идет о чести страны и патриотизме, то разговор о деньгах неуместен.

Виталий ДЯЧЕНКО