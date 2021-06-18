Україна гарантовано отримає гроші за транзит газу, навіть якщо Росія його зупинить, - Вітренко

Навіть якщо Росія добудує газопровід "Північний потік-2", Україна все одно отримуватиме гроші за контрактом. В умовах, навіть якщо транзиту не буде.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі "Права на владу".

За його словами, було підписано контракт із гарантією "качай або плати".

"Тобто коли Україна гарантовано отримує гроші за транзит, навіть коли його не буде територією України. Наприклад, якщо не буде транзиту газу через Україну, якщо "Північний потік-2" буде добудований, то Україна все одно за контрактом має отримувати мільярди доларів", - сказав Вітренко.