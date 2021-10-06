Україна готова до опалювального сезону 2021-2022 на 99% - Шмигаль

Готовність до опалювального сезону 2021−2022 в Україні всієї інфраструктури становить 99%. У цьому під час засідання Кабміну запевнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він пояснив, що це стосується ремонту теплових мереж і котелень, і підготовки шкіл, лікарень, дитячих садочків, і безпосередньої підготовки житлових будинків.

"У нас у газосховищах майже 19 млрд куб. м газу. Цього буде достатньо, аби пройти зиму. Перед керівництвом Нафтогазу та Укргазвидобування уряд ставить чітке завдання наростити видобуток власного газу. Вся країна буде з теплом", - зазначив прем'єр.

Крім того, Денис Шмигаль нагадав, що днями місцеві влада підписала меморандум і взяла на себе зобов'язання не підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду для людей. Зі свого боку Нафтогаз поставлятиме газ місцевим теплокомуненерго за ціною в чотири рази меншу, ніж на європейському ринку.

Також премєр запевнив, що уряд реструктурує борги та компенсує перед місцевою владою різницю в тарифах. Він попередив окремі газопостачальні компанії, що будь-які спроби відключити соціальну інфраструктуру від газу або нажитися на ситуації будуть жорстко усувати.