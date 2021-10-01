Україна погасила єврооблігації на $1 млрд під гарантії США

Міністерство фінансів України погасило третій і останній випуск облігацій зовнішньої державної позики (ОВДП) під гарантію США. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Основна сума платежу склала понад $1 млрд. Крім того було сплачено $7,355 млн процентних нарахувань.

Випуск ОВДП під гарантію США номінальною вартістю $1 млрд було здійснено в 2016 році з відсотковою ставкою 1,471% на рік.

Це останній із трьох випусків єврооблігацій під гарантію США, здійснених у 2014-2016 роках за ставкою менше 2% річних, перший з яких було погашено в травні 2019 року, а другий - у травні 2020 року.

"Ми вдячні нашим партнерам за суттєву підтримку державного бюджету і сприяння проведенню реформ в Україні. Зараз усі єврооблігації, випущені Україною під гарантію США протягом 2014-2016 років, погашено в повному обсязі", - прокоментував Юрій Буца, урядовий уповноважений з питань управління держборгом.

Також у відомстві зазначили, що в майбутньому сподіваються на продовження бюджетної підтримки з боку уряду США, як інструменту успішного подолання наслідків коронавірусної інфекції та загальної підтримки реформ і відновлення стійкого економічного зростання.

У квітні Україна розмістила євробонди на $1,25 млрд (з погашенням у 2029 році) з прибутковістю в 6,875%. 22 липня Україна здійснила прайсинг додаткового випуску єврооблігацій на суму $500 млн.