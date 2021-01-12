Українська електроенергія піде в Молдову та транзитом до Румунії

Україна і Молдова домовилися про збільшення обсягів зберігання запасів молдавського газу в українських підземних сховищах, про відновлення постачання електроенергії в Молдову, а також про транзит електроенергії з України в Румунію через Молдову.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Є безліч напрацювань для поглиблення нашої співпраці в енергетичній сфері. Це збільшення обсягів зберігання природного газу молдавської сторони в українських сховищах, проект транзиту європейського газу по території Молдови в Україну, відновлення поставок електроенергії в Молдову і транзиту електроенергії з України в Румунію, який пройде по території Молдови ", - зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив також на важливості спільної боротьби з контрабандою на українсько-молдовському кордоні, "особливо на її придністровській ділянці".

"Це дійсно дуже важлива сфера нашої співпраці, враховуючи, зокрема, і наше прагнення в інтеграції до спільного ринку з Європейським Союзом", - підкреслив президент.