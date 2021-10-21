Український газовий інвестконгрес: підписані перші меморандуми з інвесторами

У Києві розпочався "Український газовий інвестиційний конгрес", ініційований Нафтогазом та за підтримки Міністерства енергетики України та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів; Під час першого дня події українські та міжнародні високопосадовці, інвестори й технічні фахівці обговорювали трансформацію українського газового сектора і його ключову роль для європейської енергетичної безпеки, а також можливості для інвестицій і партнерства у розвідці і видобуванні газу; Нафтогаз готовий залучати інвесторів та партнерів у нові стратегічні проєкти; Під час конгресу підписані меморандуми про взаєморозуміння з іноземними компаніями - Dragon Oil із ОАЕ, азербайджанською SOCAR AQS, американськими Helmerich & Payne, Inc. ("H&P") і 3 Seas Energy.

Сьогодні в Києві розпочався "Український газовий інвестиційний конгрес", націлений на залучення міжнародних інвесторів і партнерів для досягнення амбітних цілей: відмова від імпорту природного газу через 5 років та вуглецевої нейтральності до 2040 року.

У конгресі взяли участь міністри і керівники організацій і компаній найвищого рівня за напрямами пошуку, видобування, переробки, транспортування та продажів газу. Зважаючи на виклики для енергетичної безпеки в Європі та Україні, перший день заходу був присвячений розкриттю газового потенціалу України.

Подію відкрив Юрій Вітренко, голова правління НАК "Нафтогаз України". Перед аудиторією також виступили Джордж Нікулеску, державний секретар Міністерства енергетики Румунії, Роман Опімах, голова Державної служби геології та мінеральних ресурсів України та ін.

Україна спроможна повністю забезпечувати себе газом, заявив Юрій Вітренко: "Цієї мети ми можемо досягти впродовж 5 років. Успіх залежатиме від трьох факторів: нарощування видобутку газу, збільшення виробництва біогазу та підвищення енергоефективності. Можливо, найбільше значення має енергоефективність. Україна вдвічі менш енергоефективна, ніж середньостатистична країна Східної Європи. Можна було б сказати, що це добре для газової галузі - українці споживають багато природного газу. Проте для досягнення енергетичної незалежності Україна має працювати над зменшенням неефективних витрат енергії. Найдешевша та найнадійніша енергія - це та, яку ви не витратили даремно".

Роман Опімах зазначив: "Уряд поставив амбітне завдання: позбутися енергозалежності до 2030 року, шляхом імпортозаміщення. За останні півтора роки Служба провела величезну роботу за напрямом нарощення власного видобутку - дала початок масштабним вуглеводневим проєктам на площі 50 тисяч квадратних кілометрів як на морі, так і на суходолі. Також підготувала 50 нафтогазових об'єктів в межах Інвестиційного атласу для винесення на електронні торги".

Під час події Укртрансгаз, як Оператор газосховищ України, оголосив про готовність надавати послуги зберігання в українських ПСГ страхового запасу газу країн ЄС. Як зазначив очільник Укртрансгазу Сергій Перелома, через критичну ситуацію, що склалася на енергетичному ринку Європи у 2021 році, керівництво ЄС повернулося до питання страхових запасів газу, котрі дали б змогу мінімізувати загрози енергетичній безпеці країн європейського континенту у разі дефіциту постачання газу чи різкого коливання цін, як це відбувається в останні кілька місяців. За словами Сергія Переломи, українські ПСГ готові взяти на себе функцію зберігання страхових запасів газу країн ЄС. Найбільші у Європі об'єми та достатні обсяги вільних потужностей українських підземок відкривають широкі можливості для довгострокового зберігання таких запасів.

На завершення першого дня конгресу Нафтогаз підписав меморандуми про взаєморозуміння з іноземними компаніями - Dragon Oil із ОАЕ, азербайджанською SOCAR AQS, американськими Helmerich & Payne, Inc. ("H&P") і 3 Seas Energy. Ці меморандуми формують основу для партнерств, що плануються в межах нових стратегічних проєктів, таких як освоєння ділянок Чорного моря і покладів газу щільних порід, а також за напрямом збільшення ефективності видобутку на виснажених родовищах.

Жан-Філіп Коссе, віце-президент компанії-організатора конгресу dmg events, зазначив: "Маємо за честь долучитися до організації першого "Українського газового інвестиційного конгресу" і з нетерпінням чекаємо відкриття Україною нових можливостей для інвесторів, що призведуть до модернізації галузі та розвитку ресурсної бази".

"Нафтогаз України" - національна нафтогазова компанія України, один з найбільших гравців на ринку газу в Центральній та Східній Європі. У 2020 році Нафтогаз видобув 14,2 млрд куб. м газу - понад 70% всього видобутку природного газу в Україні.