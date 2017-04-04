Украина до конца года ожидает получения 4,5 млрд долл. от МВФ - НБУ

Украина ожидает до конца года получить 4,5 млрд долл. от МВФ и 1,3 млрд долл. от Еврокомиссии. Об этом на брифинге заявил заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий, передает корреспондент УНН.

"Что касается дальнейших планов, то согласно нашим прогнозам, мы ожидаем поступления примерно 4,5 млрд долл. США - это три транша от МВФ до конца этого года, а также мы ожидаем поступления средств от Еврокомиссии в размере примерно 1,3 млрд долл. до конца года, но эти поступления будут на самом деле в евро", - сказал О.Чурий.

По его словам, в следующем году НБУ ожидает еще получения 3,9 млрд долл. США.

"Таким образом, на конец этого года мы планируем иметь наши резервы на уровне 21 млрд долл. и к концу следующего года наши резервы составят 26 млрд долл. США ", - сказал О.Чурий.

Как сообщал УНН, Национальный банк Украины ожидает поступления четвертого транша МВФ на свои счета в ближайшие дни.