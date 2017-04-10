Украина планирует конкурс на лучшее предложение о сотрудничестве в использовании ГТС

Премьер Украины Владимир Гройсман приветствовал подписание в понедельник в Риме меморандума о взаимопонимании по совместной оценке возможностей сотрудничества в использовании и развитии газотранспортной системы (ГТС) Украины с Snam S.p.A. (Италия) и Eustream a.s. (Словакия) и сообщил о планах провести конкурс на лучшее предложение о сотрудничестве.

"Мы убеждены, что сохраним свои позиции на рынке транспортировки газа. А сотрудничество, которое сегодня развивается, позволит использовать международный опыт и знания для трансформации украинского оператора по европейским стандартам", - написал глава украинского правительства на своей странице в Facebook.

По его мнению, заключение такого меморандума европейскими компаниями с НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Укртрансгаз" является хорошим сигналом о доверии к Украине и уверенности в важности украинской ГТС для Европы.

В.Гройсман отметил, что интерес к сотрудничеству выразили и другие европейские операторы.

"Мы планируем провести конкурс на лучшее предложение о сотрудничестве. Окончательное решение относительно возможного партнерства, согласно закону "О рынке природного газа", будет принимать украинская власть", - подчеркнул премьер.