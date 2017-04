Украина получила второй транш от ЕС в 600 млн евро

Европейский союз сегодня предоставил Украине второй транш в качестве макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter.

"Сегодня ЕС выделил второй транш в 600 млн евро, как часть макрофинансовой помощи для стабилизации и реформирования экономики", - написал президент.

Today the #EU made the 2nd payment of EUR600m to #Ukraine as a part of its Macro-Financial assistance to stabilize & reform its economy

Ранее сообщалось, что Немецкий государственный банк развития KfW предоставит Украине 300 млн грн на поддержку финансирования малого и среднего бизнеса.

