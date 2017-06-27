Украинский парадокс. Почему инновации не приводят к процветанию

Украину порадовали 50 местом в мировом рейтинге инноваций. Огорчает лишь то, что такой успех у нас не соотносится с уровнем жизни.

Деловая столица выяснила, почему украинцы так мало зарабатывают, если уже входят в полусотню новаторов мира

От способностей к результату

Global Innovation Index составляется с 2007 года по методике французской Международной бизнес-школы INSEAD. Этот рейтинг охватывает около 90 показателей, которые характеризуют инновационное развитие государств, то есть их способность к полезным нововведениям "на входе" и достигнутые результаты "на выходе". В 2017 году рассматривались 127 стран, в том числе все крупные экономики.

В первой группе показателей оцениваются ресурсы и условия для инноваций: политические и экономические институты, "человеческий капитал", научные исследования, инфраструктура, развитие внутреннего рынка и бизнеса. Так определяется инновационный потенциал стран. Десятки других критериев дают представление о применении инноваций в жизни. Чем больше таких нововведений в сравнении с ресурсами, которыми располагает страна, тем лучше она использует свой потенциал.

Бедные новаторы

Стартовав с 75 места в 2007 году, Украина в рейтинге Global Innovation Index не выходила из шестой-седьмой десятки стран аж до 2016-го, когда заняла 56 строчку.

Однако именно 50 позиция в текущем году стала поводом для нашей особенной гордости - новость об этом прошла по всем крупным сайтам.

Но один вопрос омрачает радость: соответствует ли такой результат реальному положению дел? И действительно, мы привыкли, что инновационность соотносится с экономическим развитием. С такой точки зрения, 50 строчка в данном рейтинге - головокружительный успех. Потому что по уровню ВВП на душу населения, согласно данным МВФ за 2016 год, Украина занимает 131 место. И даже с учетом паритета покупательской способности валют у нас лишь 113 позиция.

Конечно, нужно сделать скидку на то, что в рейтинге МВФ на 59 государств больше, но все равно разрыв впечатляет. Тем более что самые богатые страны и есть самыми инновационными.В топ-10 Global Innovation Index попали Швейцария, Швеция, Нидерланды, США, Великобритания, Дания, Сингапур, Финляндия, Германия и Ирландия. Шесть из них входят и в десятку государств с самым высоким ВВП в пересчете на человека. Как правило, значительные несоответствия есть только по очень малым странам и офшорным гаваням, из которых не все попали в рейтинг инноваций.

Удивляет, что Украина и некоторые наши соседи слишком бедные как для своей инновационности. Так, Россия в Global Innovation Index на 45 строчке, а по ВВП на человека - на 67-й, Молдова - на 54 и 139 соответственно. Даже Польша на 38 позиции по инновациям и только на 56-й по ВВП. А вот Беларусь, наоборот, демонстрирует поразительное соответствие: 88 и 93 строчки в рейтингах инноваций и ВВП на человека.

Дело за малым

Секрет расхождения в том, что не все полезные для общества новшества и тем более предпосылки для инноваций, которые учитываются в рейтинге INSEAD, одинаково хорошо влияют на рост экономики.

Примером служит лучший показатель Украины - второе место в мире по количеству педагогов - один учитель на семь учеников.

Но сам по себе этот факт еще не повышает качество рабочей силы и производительность труда в условиях отрыва обучения от практики. К слову, другие страны бывшего СССР по количеству учителей тоже вырвались далеко вперед в сравнении со многими более успешными экономиками. Но это им не очень помогает, потому что для развивающихся стран гораздо важнее осваивать современные технологии производства, а не тратить ресурсы на формальное обучение или даже научные исследования.

Аналитики школы INSEAD очень широко понимают инновационный потенциал: от государственных сервисов и верховенства права - до профессиональности работников, наряду с доступностью кредитов и объемом инвестиций. Зато у них в поле зрения попадает лишь небольшая часть уже внедренных инноваций, а именно те, которые касаются изобретений, высоких технологий, "креативных" товаров и услуг. Эти и другие показатели, представленные как результаты инновационной деятельности, выводят Украину на 32 место в рейтинге по технологиям и распространению знаний и 49-е - по результатам "творческой деятельности".

По сути речь идет о новшествах в глобальном масштабе - чем Украина может похвастаться в мире. Проблема в том, что у нас таких инноваций ничтожно мало в общем производстве, поэтому хорошие показатели по изобретениям и высоким технологиям не улучшают состояние экономики в целом. Тем более что тот критерий, который действительно охватывают разные сферы предпринимательской деятельности - создание бизнес-моделей на основе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) - у нас один из самых худших в мире (112 место), потому что такие новшества обычно не доходят до малого и среднего бизнеса.

Теперь понятно, почему Беларусь, где ВВП на душу населения выше, но нет мизерных в масштабах экономики результатов "творческой деятельности" (123 место), оказалась на 38 позиций ниже Украины, а самые богатые страны в основном сохранили свои места в первой десятке рейтинга инноваций - у них все хорошо и с новаторскими разработками, и с общей эффективностью производства.

А судя по украинскому подушному ВВП, производительность труда в целом у нас невысокая, передовые технологии применяются нечасто, но в рейтинге инноваций INSEAD это не учитывается - не в фокусе исследователей производительность в крупных, но застойных сферах. Кроме того, в 45- миллионной Украине, по официальным данным, относительно мало работников - 16,5 млн, что тоже тормозит экономический рост, но и этот важнейший фактор прямо не учтен в многочисленных критериях рейтинга. Вот и выходит, что место в нем не определяет инновационность и экономическое развитие страны в целом.

Но авторов Global Innovation Index это не интересует.

Сопоставив потенциальные возможности страны и спорадические результаты инновационной деятельности, они выводят Украину на 11 место в мире по эффективности инноваций, потому что игнорируют плохие показатели в производстве с большими оборотами.

Как вырасти на инновациях

Остается вопрос, какие именно инновации нужны для экономического роста. Главным образом те, которые представляют собой новые или усовершенствованные способы массового производства, причем их можно подсмотреть в успешных странах и быстро адаптировать. Тогда мы сможем получить больше продукции, используя те же ресурсы. А это в первую очередь труд. Наши работники имеют неплохие знания (41 место в рейтинге) и смогли бы осваивать новые технологии. Второй важный ресурс - капитал, но с инвестициями, судя по рейтингу, у нас все плохо (107 место). Так что именно производственные инновации могут увеличить выпуск продукции, доходы и подтянуть за собой капитальные вложения. И тогда пребывание Украины в топ- 50 инновационных стран не будет вызывать удивления.

Алексей ШЕВНИН

