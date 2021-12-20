Уряд затвердив мінімальну ціну на пластикові пакети

Кабінет міністрів 20 грудня встановив мінімальні ціни на пластикові пакети. Так уряд хоче зменшити їхній обіг і "покращити екологічну ситуацію".

Відповідно до постанови Кабміну, мінімальна вартість пластикових пакетів становитиме: 2,00 грн - для пакета без ручок і бокових складок; 2,50 грн - для пакета без ручок і з боковими складками або з ручками і без бокових складок; 3,00 грн - для пакета з ручками і боковими складками.

Ці ціни набувають чинності з 1 лютого 2022 року.

Як зазначає міністерство охорони здоров'я, українці, за оцінками фахівців, щороку використовують майже 500 пластикових пакетів (для порівняння: в ЄС цей показник у середньому становить 90). Тоді як в Україні лише 6% пластику йде на переробку, в ЄС - 70%.

"Збільшення виробництва і використання пластику за останні 20 років спричинило ріст захворювань ендокринної системи від хімічних речовин, що містяться в ньому, це так звані ендокринні руйнівники", - додає очільник МОЗ Віктор Ляшко.

З 10 грудня в Україні набув чинності закон "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України" і почав діяти перший етап обмежень. Зокрема, у магазинах, супермаркетах, аптеках, закладах харчування та сфері надання послуг заборонили безоплатне розповсюдження пластикових пакетів.

Під заборону не потрапляють біорозкладні пакети, а також надтонкі пластикові пакети для первинного упаковування свіжої риби, м'яса і продуктів із них, а також сипучих продуктів і льоду. До порушників застосовуватимуться адміністративно-господарські санкції.

Закон також передбачає врегулювання мінімальної ціни на пластикові пакети урядом. Це зробили лише зараз, хоча відповідний закон набув чинності 10 грудня.

UA: Суспільне Новини

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