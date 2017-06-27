В "Борисполе" возможны задержки рейсов из-за вирусной атаки

Аэропорт "Борисполь" оказался жертвой вирусной атаки, которая поразила сотни компаний по всей Украине.

Генеральный директор "Борисполя" Павел Рябикин в фейсбуке пишет, что возможны задержки рейсов.

Официальный сайт аэропорта и табло с расписанием рейсов не работают.

"Актуальную информацию о времени вылета вы можете прочитать ТОЛЬКО на табло в зоне вылета в терминале D! Перед выездом в аэропорт уточняйте информацию о рейсе у Вашей авиакомпании или туристического оператора", - призвал Рябикин.

Напомним, что около полудня 27 июня на Украину началась мощная вирусная атака. Ее жертвами стали сети Кабмина, Укрпочты, Укрэнерго, ДТЭК, многих банков, ТРК "Люкс", Черноморская телерадиокомпания, сети АЗС и многие другие компании.

Вирус-шифровальщик выводит из строя компьютеры сети и вымогает деньги.