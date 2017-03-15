В ДТЭК Ахметова заявляют о потере контроля над всеми предприятиями на оккупированном Донбассе

Директора ряда предприятий компании ДТЭК, которая принадлежит олигарху Ринату Ахметову, заявили, что получили "извещения" от террористов "ДНР" и "ЛНР" о необходимости "перерегистрации" и начале инвентаризации имущества.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С этого момента ДТЭК не контролирует работу этих предприятий. Компания считает неприемлемым требование о перерегистрации наших предприятий, никакие формы давления не заставят ДТЭК изменить юрисдикцию своих активов", - говорится в сообщении.

На оккупированной территориии Донбасса находятся ЧАО "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса", ООО "Моспинское УПП", ЧАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь", ООО "ДТЭК Востокэнерго" (ОП "Зуевская ТЭС"), ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго", ООО "Техремпоставка", ООО "ДТЭК Свердловантрацит", ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит", ООО "Электроналадка", ООО "ДТЭК Высоковольтные сети" и ООО "ДТЭК Сервис".

Компания обратилась в правоохранительные органы Украины, ГФС, налоговые органы и государственные фонды, а также привлекла юридические компании для возобновления контроля над предприятиями.

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Силовые структуры МВД и Нацгвардия перекроют основные магистрали, которые соединяют с оккупированными территориями. Они будут контролировать, чтобы никакие грузы с оккупированных территорий в Украину не попадали. Перекроют ход как железнодорожному, так и автомобильному транспорту. Такое решение принял Совет нацбезопасности по предложению Порошенко.

Напомним, на экстренном заседании СНБО было принято решение о прекращении торговли с оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей. Вместе с тем решение не касается тех предприятий, которые находятся под юрисдикцией Украины и платят налоги в бюджет.

Отметим, по состоянию на 15 марта железнодорожная блокада на Донбассе продолжается уже 59 день. Поезда с углем из контролируемых боевиками территорий не пропускают активисты, ведь считают недопустимой торговлю с оккупантами. Их требование - не только остановить торговлю, но и официально закрепить за территориями, которые контролирует агрессор, статус оккупированных.

© По материалам ДТЕК / А.Д.