В ЕБРР заявили о провалившемся реформировании НАК "Нефтегаз"

Европейский банк реконструкции и развития заявил о провале реформирования НАК "Нефтегаз Украины". Об этом говорится в письме президента ЕБРР Сума Чакрабарти, адресованном в прошлую пятницу, 7 апреля, президенту Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману, сообщает "Экономическая правда".

"Обращаюсь к вам по неотложному делу. Реформа "Нефтегаза", одна из самых важных, находящихся под вашей юрисдикцией, может потерпеть фиаско в ближайшие дни. После ряда разочаровывающих событий, независимые члены набсовета НАК заявили о возможности ухода в отставку", - говорится в письме, имеющемся в распоряжении ЭП.

"Если это произойдет, это не только серьезно навредит "Нефтегазу", а и разрушит уверенность международного сообщества в обязательствах правительства по реформированию и реструктуризации НАК", - пишет президент ЕБРР.

Чакрабарти обращает внимание на неоправданную задержку реализации плана корпоративного реформирования "Нефтегаза", и незавершенную работу над имплементацией вторичного законодательства, необходимого для вступления в силу с 1 апреля изменений в устав НАК.

"После многих месяцев консультаций в проекте политики госсобственности для НАК по-прежнему содержатся положения, противоречащие духу реформы корпоративного управления, что ставит под угрозу предполагаемую независимость и изоляцию компании от необоснованного политического вмешательства", - отмечается в письме.

"Это необходимо исправить до утверждения политики государственной собственности. Поэтому прошу вас сделать все, что необходимо, чтобы новый устав "Нефтегаза" и необходимые законодательные акты были введены до конца этого месяца", - говорится в документе.

Как сообщала ЭП, на прошлой неделе четверо из пяти членов набсовета НАК (Маркус Ричардс, Чарльз Проктор, Пол Уорвик и Юлия Ковалив) заявили о возможности ухода из компании. Публичным поводом для этого было названо невыполнение правительством плана по корпоративному управлению компанией.

Кроме того со стороны иностранных членов совета существуют претензии о необходимости подачи декларации.

"Мы убедились, что выполнение всех необходимых действий для иностранцев невозможно, а невыполнение таких действий может потенциально привести к уголовному преследованию против нас", - заявили они.

"Обращаем Ваше внимание на то, что независимые члены Наблюдательного Совета подпадают под действие Закона Великобритании о взяточничестве (UK Bribery Act), а также Закона о коррупции за рубежом США (US FCPA), которые имеют далеко идущие последствия для лиц, прибегающих к коррупционным действий ", - добавили авторы обращения.

Напомним, депутат ВР просит расследовать коррупцию в "Нефтегазе" на миллиарды гривен.

Тем временем, на фоне роста тарифов на газ для населения в Верховной Раде требуют провести независимый аудит НАК "Нефтегаз Украины".