В СБУ залишилися незадоволені поводженням Гонтаревої до МВФ через тиск на НБУ

Служба безпеки України відреагувала на заяву колишньої голои правління Національного банку Валерії Гонтаревої, яка закликала Міжнародний валютний фонт "заморозити" співпрацю з українською владою через тиск на НБУ.

У СБУ стверджують, що подібні заяви можуть нести загрозу національній безпеці.

"Служба безпеки України поважає право кожного громадянина на свободу слова, однак вважає неприпустимим оголошення заяв, які можуть завдати шкоди національній безпеці держави, зокрема, в фінансово-економічній сфері і негативно вплинути на ситуацію в країні", - йдеться в заяві СБУ, поширеній увечері в середу, 8 липня.

У зв'язку з цим спецслужба закликала експосадовців утриматися від заяв подібного роду, "не сіяти панічні настрої і не розхитувати економічну стабільність держави".

Як повідомлялося, ексголова НБУ Валерія Гонтарєва закликала МВФ "заморозити" співпрацю з Україною і вимагати дострокового погашення кредитів, поки не буде призначений новий глава правління Нацбанку. На думку Гонтаревої, без тиску з боку МВФ Зеленський може "протягнути" на цю посаду людини олігарха Ігоря Коломойського.

1 липня глава правління НБУ Яків Смолій написав заяву про відставку. Свій крок він пояснив систематичним політичним тиском, що не давало йому ефективно виконувати посадові обов'язки. Незадовго до написання заяви Смолій повідомляв про плани керувати Нацбанком до 2025 року - терміну закінчення підписаного в 2018-му семирічного контракту.

2 липня Володимир Зеленський вніс з Ради подання, і наступного дня парламент 268 голосами "за" звільнила голову НБУ. Проти проголосували лише фракції "Європейської Солідарності" і "Голосу".

Після звільнення Смолія НБУ тимчасово керуватиме його заступниця Катерина Рожкова. Правління НБУ підтримало голову, підтвердило факти тиску і повідомило про готовність продовжувати роботу для підтримки макроекономічної стабільності. При цьому були озвучені "червоні лінії": неприпустимість "запуску друкарського верстата", повернення націоналізованих банків колишнім власникам і адміністративного втручання в ринкові відносини.

За словами Смолія, представники ОП і Кабміну, а також депутати від "Слуги народу" вимагали від нього саме цього: запустити емісію для покриття бюджетного дефіциту і опустити курс до 30 гривень за долар.

Посли країн "Великої сімки" назвали незалежність НБУ фундаментальним досягненням України. Саме це сприяло економічному зростанню і врятувало збанкрутілий банківський сектор. З аналогічним заявою виступив МВФ.

Заява Якова Смолія про відставку стала наслідком тривалого тиску з боку Офісу президента. Каменем спотикання стали питання емісії та повернення грошей Ігорю Коломойському і братам Суркісам.