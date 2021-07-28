В Україні наразі є лише 2 проєкти потенційно концесійних доріг - Кубраков

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков спростував інформацію низки ЗМІ про те, що Україна нібито збудує 6 платних доріг і вже нібито визначено граничну вартість стягнення плати за проїзд.

За словами Кубракова, ця інформація не відповідає дійсності. Наразі є лише два проєкти, які розглядаються як потенційно концесійні. А от дороги, які будують у рамках програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" за принципом державно-приватного партнерства, будуть безкоштовними для українців, написав Кубраков у фейсбуці.

За словами міністра інфраструктури, гранична вартість зняття плати за проїзд визначена виключно для концесійних проєктів. В Україні ще немає жодної дороги, побудованої в рамках концесії.

"Постанова уряду від 23 грудня 2020 року визначає максимальний розмір плати за разовий проїзд для доріг, які побудовані на умовах концесії. Тобто до доріг, які оновлюватимуться у рамках ДПП, це жодного стосунку немає", - заявив міністр.

Так, для потенційних пілотних проєктів за програмою державно-приватного партнерства у дорожній галузі відібрали 6 трас загальною протяжністю 1 500 км: Харків - Дніпро - Запоріжжя (M-29, M-04, M-18), Бориспіль - Полтава (М-03), Херсон - Миколаїв (М-14), Київ - Житомир - Рівне (М-06), Ягодин - Ковель - Луцьк (М-07, М-19), Дніпро - Кривий Ріг - Миколаїв (M-04, H11).

"Йдеться про своєрідний формат оплати частинами, який у світі більше відомий як availability payments, або "плата за доступність", - зазначив міністр. Окрім будівництва доріг, інвестор отримає контракт на утримання оновленої ділянки на наступні 20−25 років. В межах цього проєкту плати за проїзд для водіїв не буде.

Що стосується потенційно концесійних проєктів, то наразі Україна має в розробці лише два таких проєкти: будівництво дороги Стрий - Мукачево та Краковець - Броди - Рівне.

"Сам формат співпраці: державно-приватне партнерство чи концесія - все ще на етапі опрацювань і визначення. Обидва ТЕО мають бути завершені до кінця цього року", - зазначив Кубраков.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6 500 км доріг і 245 штучних споруд.

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