В Украине ликвидируют Налоговую милицию

В Украине создадут Службу финансовых расследований

Соответствующий законопроект разработан Минфином и одобрен Правительством

Правительство сегодня на своем заседании одобрило разработанный Министерством финансов законопроект о ликвидации Налоговой милиции. Об этом в Facebook сообщил министр финансов Александр Данилюк.

"Налоговая милиция должна быть окончательно ликвидирована! Время создавать новую профессиональную Службу финансовых расследований", - написал он.

Как сообщали "Комментарии", в декабре 2016 года Верховная Рада по ошибке внесла изменения в Налоговый кодекс, которые ликвидировали налоговую милицию с 1 января 2017 года вместо создания Службы финансовых расследований.