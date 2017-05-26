В Украине осталось 90 коммерческих банков

Количество коммерческих банков в Украине в январе-апреле уменьшилось с 96 до 90. Об этом говорится в отчетных данных Национального банка, сообщают "Украинские новости".

В апреле количество банков уменьшилось с 92 до 90 (на 1 мая), а с начала года - с 96. За апрель с рынка были выведены Финбанк и Диамантбанк. В 1-м квартале банковский рынок покинули Платинум банк, банк Народный капитал, Фортуна-банк, Вектор банк.

Из 90 банков - 38 банков с иностранным капиталом и 17 - со 100%-ым иностранным капиталом.

Напомним, количество коммерческих банков в 2016 году уменьшилось на 21 - со 117 до 96.

Как сообщала "Страна", в Украине вместо банков-банкротов массово открываются финансовые компании.

Также сообщалось, что бюро кредитных историй (БКИ) в месяц получает 2-3 уведомления от украинских банков о мошеннических операциях с кредитами, когда на имя человека берут кредит по поддельным, утерянным или украденным документам.

Ранее в НБУ заявили об увеличении притока гривневых депозитов населения в банковскую систему страны.