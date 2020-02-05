В Украине повысили тарифы на воду

Тарифы на центральное водоснабжение и водоотвод в Украине повысили в среднем на 15-20%.

Цена на воду будет зависеть от региона. Основная причина подорожания - это заработная плата в городах. Чиновники считают, что рост тарифов - это несущественное поднятие цены. Соответствующее решение 4 февраля было принято на заседании регулятора тарифов Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, говорится в сюжете ТСН.

Заработная плата, которая была в структуре тарифа составляла 5 тыс. 600 грн, сейчас средняя рыночная зарплата - 12 тыс. грн, в Киеве - 16 тыс. грн, во Львове - 18 тыс. грн. Рост от 15 до 20 процентов - это несущественное подорожание на платежку, - прокомментировала ситуацию член НКРЭКУ Ольга Бабий.

Сообщается, что самой дорогой вода будет в южных и восточных областях. Так, жителям Павлограда и Бердянска за куб придется заплатить почти 40 грн. Самым дешевым тариф будет для жителей Луцка - более 16 грн за водоснабжение и водоотведение.

Окончательную стоимость воды для регионов обещают озвучить за несколько дней. Заявляют, что подорожание тарифов обусловлено стремительным ростом заработных плат в отрасли.

Напомним, в ноябре 2019 года Кабинет министров принял постановление "о признании утратившим силу постановления от 26 июня 2019 года No. 560", которым фактически развязал руки местным властям для увеличения тарифов. Этот документ устанавливал предельные тарифы на отопление и горячее водоснабжение.