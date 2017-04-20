В Украине разработали снайперскую винтовку под патроны стандарта НАТО

Украинские оружейники разработали первую отечественную снайперскую винтовку калибра 12,7 мм под патроны стандарта НАТО, сообщает издание Министерства обороны Украины "Народная армия".

Общая длина винтовки составляет 1200 мм, из них длина ствола - 750 мм. Прицельная дальность нового оружия - до 2,5 километров.

Винтовка под названием Rhino Hunter будет выпускаться под брендом Snipex, эксперты отмечают, что она похожа на известную американскую винтовку Barrett M82. Украинская снайперская винтовка уже поступила в подразделения силовых структур страны.

Разработкой Rhino Hunter занимался харьковский концерн ХАДО. Изначально было создано два прототипа: под советский калибр патрона 12,7х108 и под западный - 12,7х99 (первые цифры - калибр патрона, последние - длина гильзы). Но в конце концов было принято решение остановиться на западном варианте под патрон .50 BMG, поскольку Вооруженные силы в настоящее время активно внедряют стандарты НАТО в Украине.

Производители отмечают, что все элементы винтовки полностью изготовлена из украинских комплектующих. Стоимость новинки составляет около 150 тысяч гривень.

Напомним, ранее заместитель генерального директора по авиастроению и производству "Укроборонпрома" Владимир Коробов сообщил, что Украина будет производить американские винтовки М16. "У нас есть проект, в котором мы уже достаточно "глубоко" находимся. На сегодняшний день мы подписываем все необходимые для этого документы", - рассказал он.

По материалам: Народная армия