В Украину могут зайти еще два лоукоста, - Омелян

В 2018 году Министерство инфраструктуры Украины продолжит вести переговоры с двумя компаниями, которые могут зайти на рынок авиаперевозок по доступным ценам. Об этом сказал глава Министерства Владимир Омелян эфире "Еспресо.TV".

"В начале года мы начали переговоры с тремя компаниями, я не хотел анонсировать, что может быть три, поэтому мы осторожно говорили об одном лоукосте, который состоялся. Он объявил себя в этом году. Переговоры с двумя другими продолжаются, я на 80% уверен, что в следующем году они зайдут на украинский рынок", - отметил Омелян.

Министр отметил, что одна из компаний - Sky Up - будет полностью украинской, другие - с украинским контрольным пакетом.

"Пока мы говорим о компании, уже состоялась, это 100% украинского частного капитала - Sky Up. Две другие будут с 49% иностранного капитала и 51% украинского, чтобы они могли осуществлять внутренние украинские рейсы. Они внимательно анализируют рынок - это существенные капиталовложения и они должны чувствовать себя на 100% защищены и верить государству", - пояснил Омелян.

Напомним, как стало известно 14 декабря 2017, новый лоукост-авиаперевозчик SkyUp заработает в Украине с марта 2018 года.